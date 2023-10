Ducati da por hecho que Marc Márquez abandonará Honda

Marc Márquez podría dejar Honda y correr con Ducati la próxima temporada. Así lo ha asegurado el ingeniero jefe de Borgo Panigale, Gigi Dall’Igna, que dio por hecho la llegada del piloto de Cervera.

"Marc ha sido uno de los pilotos más fuertes de la historia, así que el hecho de que quiera subirse a una Ducati sólo puede alegrarnos", dijo Dall’Igna en una entrevista en Sky.

"Es el comentario más importante que puedo hacer. Ha decidido dejar una Honda para subirse a una Ducati no oficial, así que subraya el hecho de que quiere nuestra moto y eso sólo puede ser un placer", añadía este ingeniero cuando le preguntaron por Márquez, que este domingo fue tercero en Motegi.

"De la llegada está todo por definir y valorar, porque todavía no hay oficialidad. Yo sólo he comentado las declaraciones que ha hecho Marc sobre nuestra moto. Este año seguimos centrados en el campeonato, que tiene mucho que decir. Luego, sin duda, Marc es un piloto difícil de manejar por muchas razones y existe la preocupación de que pueda romper algún equilibrio. Al final eso formará parte del juego y dependerá de nosotros gestionarlo", finalizó.

No obstante Dall’Igna matizó sus palabras: "Eso es lo que he oído, luego está claro que todavía no hay nada oficial. Creo que hay muchas cosas por hacer, que hay un contrato complicado de romper, en el caso de que él quiera claramente romperlo. Pero me parece que las declaraciones que ha hecho son estas, y desde nuestro punto de vista es grato".

Márquez no desvela su futuro

Por su parte, Márquez no quiso aclarar nada sobre si seguirá o no en Honda, aunque sí aseguró que el podio de este domingo no influye en su decisión.

"Esto es un cuento romántico. Este podio no influye para nada en la decisión", comentó en la rueda de prensa posterior al GP de Japón. sobre su futuro.

"Tengo las ideas muy claras. Lo tengo todo bastante bien estructurado y no influye para nada. He oído comentarios de que me gusta esta situación, pero esta situación no es agradable para ningún piloto y soy el primero que quiere tener las ideas completamente claras. Claras las tengo, pero decididas lo más pronto posible. Ojalá se pueda hacer pronto", agregó al respecto.