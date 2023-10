Jaime Masiá y Pedro Acosta consolidan su liderato en Motegi

En Moto2, el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) consolidó su superioridad en el Gran Premio de Japón de Moto2 con una contundente victoria en el circuito "Mobility Resort" Motegi, después de conseguir la "pole position", el récord absoluto del circuito y el récord de vuelta rápida en carrera.

Chantra logra su primera victoria de la temporada y la segunda de su carrera deportiva, tras la de Indonesia en 2022, por delante de su compañero de equipo, el japonés Ai Ogura (Kalex) y del líder del mundial, el español Pedro Acosta (Kalex), que fue tercero y aumenta su ventaja en la tabla provisional.

El 'Tiburónn de Mazarrón' llegó a Jaón con 39 puntos de ventaja sobre Arbolino, pero se marcha a Indonesia con una renta de 50 puntos más. Tiene 252 en su casillero frente a los 250 del italiano.

