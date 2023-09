Primoz Roglic confirma que dejará el Jumbo Visma

El esloveno Primoz Roglic deja el Jumbo Visma, equipo en el que ha militado las últimas siete temporadas. El tres veces ganador de La Vuelta lo ha confirmado este sábado, aunque sin desvelar el nuevo equipo en el que correrá.

"No quiero decir nada, simplemente puedo confirmar definitivamente que sí. Dejaré el equipo, pero queremos contar todos los detalles después de las carreras. Es mi primera vez aquí. Quiero estar concentrado y luego veremos los siguientes movimientos", explicó Roglic antes del Giro dell'Emilia, donde participa este sábado.

Instantes después, fue el propio Jumbo Visma el que confirmó la salida de Roglic.

"Después de un viaje memorable juntos, el equipo Jumbo-Visma le brinda a Primoz Roglic la oportunidad de perseguir sus ambiciones en otros lugares en el futuro. En primer lugar, toda la atención se centrará en las próximas carreras italianas.", dijo el equipo en sus redes sociales.

