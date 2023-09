El Real Madrid ha informado mediante un comunicado oficial que Vinicius Júnior finalmente se perderá el derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid tras haber entrado de forma sorprendente en la convocatoria. El Real Madrid afirma que el jugador sufre una gastroenteritis que le obligará al jugador madridista a causar baja en uno de los duelos más especiales de La Liga.

Vinicius era duda de última hora

La lesión que sufrió en el apartido ante el Celta de Vigo hace un mes parecía apartarle de forma decisiva también para el derbi madrileño, pero tras dos sesiones de entrenamiento con el equipo, el brasileño entró en la convocatoria, aunque no se esperaba su presencia en el once titular. El brasileño vuelve a sufrir otro contratiempo en este inicio de campaña, en el que todavía no ha encontrado la regularidad que viene enseñando durante las últimas temporada.