A lo largo de la historia del ciclismo hay puertos de montaña que inscribieron su nombre en los libros por convertirse en una especie de tumba deportiva para grandes corredores. La tónica habitual es que sean ciclistas en el ocaso de su carrera los que sucumben, ahí están los binomios de Indurain y Lourdes-Hautacam o Hinault y el Granon. Hay casos de ciclistas que aún alargaron su exitosa carrera, como Ullrich y el Galibier en el Tour de 1998.

Lo que se ha vivido en la etapa 13 de la Vuelta a España 2023 es la crucifixión de un corredor de 23 años que aspiraba a revalidad el triunfo de la pasada edición. Remco Evenepoel no olvidará nunca jamás este nombre: Col d’Aubisque.

El pequeño caníbal ha sufrido una crisis en las primeras rampas de la ascensión, cuando solo se había afrontado en la jornada un ligero ascenso del Portalet y su prolongado descenso. Todas sus opciones se esfumaban cuando ni siquiera al verse rodeado por hasta cuatro compañeros era capaz de coger un ritmo adecuado.

Jumbo Visma olió la sangre y con solo subir un punto su progresión, descabalgó de la Vuelta al que estaba llamado a ser su máximo rival para el podio de Madrid.

Las diferencias fueron en progreso, llegando a superar los cinco minutos en lo alto del segundo puerto de la jornada: Spandelles. No había nada que hacer. La única duda que flotaba en meta era si por allí aparecería el héroe belga o echaba el pie a tierra para evitar el sufrimiento que genera escalar el Tourmalet, el camino del no retorno si traducimos del gascón.

Finalmente llegó a meta junto a sus compañeros. A 27 minutos y 5 segundos, cuando ya había terminado hasta la ceremonia del podio. No se paró con nadie hasta alcanzar el cobijo del Soudal Quick Step. Mazazo en todos los sentidos para el dos veces campeón del mundo (en ruta 2022 y contrarreloj 2023).

No hubo enfermedad o lesión, lo confirmó el propio corredor y su equipo. "Me encontré vació", confesó el belga. A partir de ahora se siembra una incógnita de ver cómo asimilará el belga y su equipo este episodio de cara al futuro. Después de la retirada en el Giro por culpa del Covid-19, sucede esto en la Vuelta. Si se quiere optar a ganar alguna vez el Tour de Francia, habrá que digerir el Aubisque cuanto antes.