Suele suceder que cuando algo empieza torcido, es difícil enderezarlo. Esta sentencia podríamos aplicarla a la Vuelta a España 2023, que este lunes gozará de su primer día descanso. La carrera está brillando en lo deportivo, con todos los favoritos en un puñado de segundos, pero está siendo de película en lo extradeportivo. Las decisiones tomadas de urgencia para responder a las exigencias de la imprevista meteorología están plasmando instantáneas impropias de una gran vuelta, se parecen más bien a una película de Berlanga.

Vaya por delante que nadie podía predecir una última semana de agosto así en lo meteorológico a lo largo del arco mediterráneo peninsular, la carrera no ha estado acertada en las respuestas a los imprevistos. No ya en las decisiones, ese debate es subjetivo, sino en las ejecuciones. A una de las tres grandes vueltas por etapas del calendario ciclista no le ayuda en absoluto la imagen de un comisario mirando los teléfonos de los aficionados en Barcelona para certificar los tiempos o la de un director técnico subido a una valla para agitar una bandera amarilla en el Collado de la Cruz de Caravaca.

La gran carrera por etapas española, a la que se le ha aplaudido en todo el mundo en los últimos años por sus aciertos en los recorridos, debe reflexionar y contemplar mejor los planes de emergencia que puedan necesitarse a la hora de diseñar esos recorridos.

Película de época en lo deportivo Más allá de lo extradeportivo, la carrera está emocionantísima en lo puramente ciclista. El ramillete de estrellas que tomaron la salida en Barcelona está dando la cara y tan solo Geraint Thomas se ha descabalgado de la carrera acuciado por las caídas. El martes se reinicia la carrera con la única contrarreloj individual, en Valladolid. Ese va a ser uno de los grandes días para baremar las opciones de cada uno antes de visitar los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. Ahora mismo, los cinco máximos favoritos (Evenepoel, Roglic, Vingegaard, Mas y Ayuso) se distancian entre sí en apenas 21 segundos. Esperemos que sus ganas y su ambición no se vean alteradas por factores impropios de esta época como la oscuridad barcelonesa, las lluvias torrenciales o los traslados extraduraderos (el avión que tenía que llevar a la caravana de Murcia a Valladolid se vio obligado a aterrizar en Madrid por la DANA y los corredores llegaron en autobuses a Pucela desde la capital). 03.31 min Enric Mas se corta al hablar del dominio del Jumbo en La Vuelta 2023 -- Ver ahora