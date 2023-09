Su cara de sufrimiento al cruzar la línea de meta de Javalambre hace pensar que hasta la llegada a Oliva, final de la séptima etapa, el joven francés Lenny Martinez (Groupama-FDJ) no ha podido disfrutar de lo que significa ser líder de la Vuelta ciclista a España.

"Estoy empezando a asimilar lo que es esto. Todo el mundo te mira, te pide fotos. Ha sido un día genial para mí", confesaba en meta.

Este corredor que se ha convertido en el líder más joven de la historia de la ronda española (20 años y 51 días), desbancando a un tal Miguel Indurain, es la última joya en brillar. La tercera generación de una estirpe ciclista.

La saga francesa de los Martinez

Su abuelo, Mariano Martínez nació en Burgos en 1948 y por escapar del franquismo emigró a Francia, adquiriendo la nacionalidad gala en 1963. Defendiendo los colores de la tricolore, llegó a ser ciclista de élite. Cosechó victorias de etapa en el Tour de Francia y se colgó un bronce en el Mundial de 1974. El oro se lo colgó Eddy Merckx y la plata Raymond Poulidor.

Su mejor resultado en la Grande Boucle lo obtuvo dos años antes, cuando finalizó sexto de la clasificación general por detrás de Merckx, Gimondi, Poulidor, Van Impe y Zoetemelk. También se apuntó en 1978 el maillot de lunares rojo de la montaña y pudo subir Al podio de París.

#VueltaRTVE1S #LaVuelta23



��Mariano Martínez, abuelo del líder de la Vuelta Lenny Martínez y Raymond Poulidor, abuelo de Mathieu Van der Poel se subieron al podio del Mundial junto a Eddy Merckx en 1974https://t.co/QBZkdOB6XW pic.twitter.com/8510gDnOTZ“ — Teledeporte (@teledeporte) September 1, 2023

A Mariano le siguió su hijo Miguel Martinez. Llegó a participar en el Tour de Francia del 2002 como corredor del Mapei-Quick Step, pero el éxito le llegó como corredor de bicicleta de montaña. En el año 2000 se alzó, nada más y nada menos, con la medalla de oro olímpica en Sidney (en Atenas 2004 sumaría otra medalla, la de bronce).

Ahora llega su nieto. Un escalador menudo que venció ya en esta temporada la Clásica del Mont Ventoux y ahora luce el maillot rojo de la Vuelta. Llegue hasta donde llegue, ya ha mejorado a sus predecesores familiares. Mariano solo disputó una vez la Vuelta a España, fue en 1977 y su papel pasó desapercibido hasta acabar 41º en la general final.

Todavía no ha hablado con su abuelo, que actualmente sigue las carreras por televisión a sus 75 años. Sí se comunicó con su padre por mensaje tras abandonar Javalambre. "Ayer le envié un mensaje a mi padre. Estoy muy contento de hacer feliz a la familia", aseguró.

Esa familia que tiene en Francia y también la que mantiene en España, que le siguen y animan a pesar de que el nieto de Mariano no hable español. "No, no hablo español en absoluto, pero sí tengo familia aquí. Me están mirando y me siguen, en España y en Francia, estoy muy contento".