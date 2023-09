Marc Márquez insiste en que se buscará la vida "cuando no tenga contrato"

Al atender a los periodistas en su llegada a Misano Marc Márquez ha respondido a unas cuantas preguntas sobre los rumores que apuntan a un posible cambio de equipo y fábrica en el futuro, pero ha insistido en que se buscará la vida "cuando no tenga contrato, si tienes contrato pues tienes que seguir buscando lo mejor para el proyecto".

Entre los últimos rumores se ha situado a Marc Márquez en la órbita de la escudería Gresini, de la que el piloto de Honda opina que "es un equipo con mucha historia, en el que las motos van muy bien y mi hermano ha encontrado su sitio perfectamente, si bien es cierto que venía de una situación completamente distinta a la mía, yo estoy en otra situación y en otra película".

Marc, que tiene contrato con Honda hasta finales de 2024, ha sido cuestionado sobre si se plantea la ruptura del mismo: "No he tocado ese tema con Honda porque creo que no sería bueno para el proyecto ahora mismo, ellos están muy enfocados, están trabajando muchísimo y aquí probaremos la moto nueva y si tu pretendes y tienes contrato con una marca, lo peor que puedes hacer, creo, es amenazar con irte, porque ahí sí que puede explotar todo".

"Creo que mi mentalidad con Honda tiene que ser una mentalidad constructiva, buscar todo lo mejor en todo momento y creo que ahora, personalmente, lo mejor para el proyecto es seguir unidos, seguir trabajando y de esa manera también lo interpretan ellos, porque no me han dicho nada, así que veremos como va este fin de semana y veremos como va el lunes, y seguiremos construyendo para buscar un mejor nivel para 2024", recalcó sobre el asunto Márquez.

"Hay muchos movimientos dentro de Honda en Japón y a veces aquí no lo sabes, pero me están informando de todo y hay caras nuevas por el garaje, ingenieros nuevos, y esto como piloto, se valora mucho, pero la valoración final es la práctica y la práctica es en la pista", concluyó.