El comunicado oficial descarta una fractura de Bagnaia y Bastianini se operará

El equipo Ducati ha informado este domingo de que el italiano Francesco Bagnaiano sufre "múltiples contusiones", pero que no tiene fracturas, y que Enea Bastianini tendrá que ser operado de una mano y un tobillo.

Ambos sufrieron sufrieron un accidente en la vuelta inicial del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, en el circuito de Barcelona/Cataluña.

El equipo explica que 'Pecco' Bagnaia "ha sufrido múltiples contusiones, pero los controles médicos posteriores han revelado que no hay fracturas".

El vigente campeón del mundo de MotoGP "volará a Italia con el equipo esta noche".

En cuanto a Bastianini, el equipo Ducati Corse señala que "sufre una fractura no desplazada del maléolo medial del tobillo izquierdo y una fractura subcapital del segundo metacarpiano de la mano izquierda".

"Tanto la mano como el tobillo han sido inmovilizados con escayola para que pueda viajar esta noche a Italia", precia, y agrega que Bastianini "tendrá que ser operado del tobillo y, para acelerar su recuperación, también será intervenido de la mano en los próximos días".