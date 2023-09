Aleix Espargaró confirma la resurrección de Aprilia en este GP de Cataluña con la victoria en la carrera al 'sprint'. Tras quedar 2ª en la clasificación, una mala salida le sacó hasta la 4ª plaza, pero tan rápido perdió esas dos posiciones como las recuperó. Al final de la primera vuelta ya estaba de nuevo en su posición de origen, con 'Pecco' Bagnaia en el punto de mira. El hombre que hizo la 'pole' también comenzó mandando, pero sin la superioridad ni el ritmo de pruebas venideras, consciente de que las Aprilia buscaban la victoria.

Un adelantamiento a mitad de carrera que valió la victoria

Espargaró tanteó y midió al piloto italiano de Ducati, buscando cual era el sitio más propicio para un adelantamiento. No esperó al final, si no que a mitad de prueba, a 6 vueltas de final, el español atacó en la primera curva del circuito de manera certera, y un gran ritmo le fue separando de Bagnaia hasta más allá del segundo, dejándole tiempo incluso para gustarse en la celebración tras el error sufrido el año pasado en esta misma pista cuando iba dominando la carrera y paró a falta de una vuelta pensando que se había acabado. El pilot español se ha encargado de recordarse ese momento escribiendo ''One More Lap'' en el casco.

La lucha en el final de esta carrera al 'sprint' no fue por la victoria, si no por la 2ª posición. Maverick Viñales también demostró que lo de la Aprilia no es casual y con un ritmo butal apretó durante los últimos giros a 'Pecco' Bagnaia, aunque el italiano se defendió muy bien y privó al españaol y a Aprilia del doblete.

Jorge Martín (5º) sigue perdiendo cuerda con Bagnaia en la lucha por el Mundial, Marc Márquez finalizó 11º, justo detrás de su hermano Álex, Raúl Fernández fue 14º, Augusto Fernández 17º e Iñaki Lecuona acabó detrás de Quartararo 19º.