Juan Ayuso es el líder del potente equipo UAE y una de las mejores bazas españolas para repetir podio en la Vuelta a España 2023. En la primera jornada de descanso, ha analizado para los medios las claves de la contrarreloj que recorrerán el martes en Valladolid, la única individual de esta 78ª edición.

"El martes es un día muy importante. Se pueden hacer diferencias que luego son muy difíciles de recuperar en la montaña. El favorito es Remco, pero tengo confianza en estar cerca de Remco, de Jonas o de Primoz", ha confesado.

Ayuso el año pasado cedió mucho tiempo respecto al ganador, Evenepoel, pero este año ya sabe lo que es vencer contra el crono, como hizo en Suiza. "La intención es que no sean muy grandes las diferencias. Todo lo que sea ceder menos de medio minuto con el vencedor es un buen resultado", analizó.

El español es consciente de la importancia de la undécima etapa a pesar de que no haya podido salir esta mañana a reconocer el trazado. "Va a haber más diferencias en la contrarreloj que en el Tourmalet. Si te sacan un minuto, es muy difícil sacarles ese tiempo sin que tengan un mal día. No he podido reconocer la etapa por el tráfico que había. Mejor mañana con el tráfico cerrado. Saldré con un 60x11 y será una crono dura porque al ser plana no hay tramos para recuperar", aseguró.

A la hora de analizar a sus rivales, Ayuso ve a Evenepoel favorito para ganar la crono y a cualquiera de los tres colosos capaces de ganar la carrera en Madrid. "Roglic está en su mejor momento de la temporada, Remco está muy fuerte y Jonas aunque no tenga el nivel del Tour es un gran corredor. Vamos a luchar por ganar la carrera ante ellos", indicó.

Para concluir, Ayuso aseguró que su compañero Marc Soler puede ser un factor determinante en lo que queda de carrera: "Marc Soler es una gran baza para nosotros de cara a la tercera semana. Será importante para la táctica que llevemos a cabo".