El ciclista balear Enric Mas descansa en Valladolid durante la primera jornada de reposo de la Vuelta 2023 y ha dado las claves para que se cumpla su objetivo de estar en el podio final de Madrid.

"Antes de empezar esta Vuelta dije que mi idea hasta el final es ganar, pero si no es posible y sale un podio no estaría mal. Me fastidiaría no estar en el podio. Quedan dos semanas y tengo que aprovechar que estoy más fresco que otros por no haber disputado el Tour", señaló.

Mas afronta con optimismo la contrarreloj del martes en Valladolid, en la que espera "estar entre los 5 ó 10 primeros".

"Espero estar entre los 5 y 10 primeros de la crono. Será muy rápida y espero pocas diferencias con los favoritos. No he podido hacer el recorrido, hoy por la ciudad hubiera sido caótico y no hemos querido arriesgar", reconoció.

Como ya dijera en El Rodillo hace unos días, confía en mejorar con el paso de los días en las dos semanas que restan de Vuelta, con las mejores etapas de montaña por llegar.

A sus 28 años considera que ahora se muestra más abierto ante la prensa. "Ahora demuestro más mi propio yo, antes era más cortado. Me cuesta coger confianza con los demás y hasta que no han pasado unos años no me he abierto con la prensa. Veo declaraciones antiguas y no era yo mismo. Además ahora veo el ciclismo de manera diferente, no sé por qué, antes pensaba demasiado y ahora lo que tenga que pasar que pase, lo asumo", comentó.

Una de las respuestas que despertó más interés fue su afrimación de que le gustaría algún año disputar el Giro de Italia.