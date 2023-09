Estrella, ángel, un don... Llámenlo como quieran. Jude Bellingham tiene algo especial y volvió a demostrarlo ante el Getafe en el estreno del renovado Santiago Bernabéu. El futbolista inglés se presentó a su nuevo estadio con un gol sobre la bocina que sirvió para darle al Real Madrid los tres puntos en un encuentro que se le puso cuesta arriba desde el inicio (2-1).

Si alguien se imaginó un guion cómodo para el Real Madrid, se equivocó de película. El Getafe quiso contar su historia imponiendo su idea desde el principio y Fran García colaboró con los azulones para llevarla a cabo. Un error del lateral en un pase atrás dejó solo a Mayoral ante Kepa. El delantero definió con calidad regateando al meta vasco y adelantó a su equipo a los once minutos.

A partir de ahí, hay que destacar un nombre propio: David Soria. El portero del Getafe se agigantó ante las continuas embestidas blancas. Terminó el encuentro con diez paradas y desesperó a los blancos durante la mayor parte del partido. El Real Madrid se desquició con el meta azulón y con Melero López, al que reclamó un penalti sobre Bellingham y una tarjeta roja al propio portero del Getafe por mano fuera del área.

El único capaz de romper el muro visitante fue Joselu, que aprovechó un rechace de Djené dentro del área para batir a Soria nada más comenzar la segunda mitad. Lo hizo en otra jugada polémica, ya que los azulones pidieron fuera de juego del atacante gallego.

El tramo final fue un acoso y derribo blanco sobre la meta getafense que parecía que no iba a tener premio. Los postes (hasta tres dieron los merengues) se aliaron con Soria y privaron al Madrid del segundo gol hasta el tiempo de descuento, momento en el que tuvo lugar el único desliz del portero visitante. El ex guardameta del Sevilla no pudo atrapar un disparo lejano de Lucas Vázquez y Bellingham, como si de Raúl González se tratara, apareció en el lugar preciso para empujar el balón a la red y desatar el delirio del Bernabéu.