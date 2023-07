El futbolista David Silva, de la Real Sociedad, ha anunciado su retirada como profesional una semana después de haberse roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. "Hoy es un día triste para mí", ha anunciado el canario en un vídeo en redes sociales.

"Hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí. Os voy a echar mucho de menos: chés, armeros, celtinhas, citizens y txuri urdines. Gracias, porque me habéis hecho sentir como en casa", dice en un emotivo vídeo, en el que recuerda a las que han sido sus aficiones.

Además de en los clubes de las aficiones citadas (Valencia, Eibar, Celta, Manchester City y Real Sociedad), Silva fue internacional con la selección española durante la etapa más exitosa, logrando las dos Eurocopas de 2008 y 2012, además del Mundial 2010 de Sudáfrica.

Se despidió de la Roja tras el Mundial 2018 de Rusia, habiendo disputado también el de Brasil 2014, así como la Eurocopa de 2016. Dejó un balance de 125 partidos y 35 goles.

A sus 37 años, el genio de Arguineguín (Gran Canaria) ha sufrido una de las lesiones que más tiempo de recuperación exige en el mundo del fútbol.

Su retirada la insinuó días antes el presidente de la Real, Jokin Aperribay, desvelando que Silva le había dicho cuál era la decisión sobre su futuro: "Sí, pero no lo voy a adelantar yo", dijo a los periodistas al ser consultado.

También reveló lo que venía padeciendo el centrocampista desde el final de la pasada Liga: "La historia se remonta ya al año pasado, cuando recibe una entrada y, tras las exploraciones pertinentes, pudo jugar los últimos cinco o seis partidos, porque se encontraba perfectamente, porque los servicios médicos y a los que acudimos nos dijeron que hiciese vida normal".