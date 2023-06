Mallett llegó a la NFL seleccionado por los Pats en la tercera ronda del Draft 2011, equipo en el que fue suplente de Tom Brady hasta la temporada 2013.

"Nuestros pensamientos están con la familia Mallett, sus ex compañeros de equipo y todos los que están de luto por su pérdida", agregó el mensaje compartido por la directiva de New England.

“Bill Belichick on the passing of Ryan Mallett. pic.twitter.com/3Yz2U6F8Yd “

Para la temporada 2014 el pasador nacido en Batesville, Arkansas, fue enviado a los Houston Texans, equipo en el que coincidió con el ala defensiva Justin James Watt, quien fue de los primeros ex compañeros que lamentó su partida.

"Noticias horribles para leer sobre Ryan Mallett. Se fue demasiado pronto. Descansa en paz, hermano", escribió JJ Watt en sus redes sociales.

“Horrible news to read about Ryan Mallett.



Gone way too soon.



Rest in Peace brother.



����“