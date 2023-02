El pasador de los Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, ha anunciado este miércoles su retirada definitiva de este deporte. Lo ha hecho en sus redes sociales, asegurando que se retira "para siempre".

Un anuncio que llega justo un año después de haber anunciado su retirada en 2022, aunque finalmente no lo cumplió.

“Truly grateful on this day. Thank you ����❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS“