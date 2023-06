Javier Guillén va calentando la llegada de La Vuelta ciclista a España que se disputará del 26 de agosto al 17 de septiembre. El director de la competición ya va adelantando algunos nombres de participantes que estarán en la ronda española, como el del tres veces campeón, Primoz Roglic: "Ya se ha apuntado. Haciendo tres vueltas seguidas se puede decir que es uno de los corredores más importantes de la historia".

El director de la Vuelta también ha desvelado la intención de la joven promesa, Juan Ayuso, de estar en la ronda española y desea la llegada de más participantes: "Yo como director siempre quiero a los mejores. Me da igual la nacionalidad, pero si entre los mejores tenemos a un español pues mejor que mejor. Juan Ayuso hoy está destacando como esa gran promesa que está consolidándose y que todos necesitamos. Ojalá que llegue a tiempo para la Vuelta y alcance el podium" confiesa.

"El Mundial antes de la Vuelta está empezando a no afectar a la participación"

Sobre la participación del campeón del año pasado, Remco Evenepoel y actual campeón del mundo de ruta hasta que se celebre la edición de este año, Guillén tiene muchas esperanzas en su regreso pero no asegura aún su participación: "A día de hoy ese dato no lo podemos confirmar."

Aunque Evenpoel esté ultimando su participación, el director de la ronda española explica que "El Mundial (5-13 de agosto) está empezando a no afectar a la participación, pero hasta que no llegue no lo sabremos" explica.

El fallecimiento de Gino Mader durante la Vuelta a Suiza ha tambaleado el mundo del ciclismo y removido nuevamente las cuestiones de seguridad para los corredores. "Los debates de seguridad siempre hay que tenerlos más en frío que en caliente" idnica Guillén "Llegadas en descenso siempre ha habido. A partir de ahí la seguridad es lo que prima." finaliza.