El ciclista suizo Gino Mõder (Bahrain Victorious) ha fallecido este viernes a los 26 años en el Hospital de Coira (Suiza), al que fue trasladado el jueves tras sufrir una grave caída durante la quinta etapa de la Vuelta a Suiza, ha informado su equipo.

“���� Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.



�� https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg“