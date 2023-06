Carlos Alcaraz sufrió más de lo esperado para superar su estreno en el torneo de Queen's. El murciano tuvo que remontar para doblegar al francés Rinderknech en tres mangas (4-6, 7-5 y 7-6) y se medirá en octavos de final al checo Jiri Lehecka, que eliminó al español Alejandro Davidovich.

El número dos del mundo se había imaginado un partido completamente distinto. Su rival, en un principio, no iba a ser Rinderknech, sino Arthur Fils. Sin embargo, el joven francés se retiró por lesión dos horas antes del comienzo del partido y permitió la entrada de su compatriota como 'lucky loser'.

El galo, que había perdido con Grigor Dimitrov en la ronda anterior, se vio con la oportunidad de luchar ante el número dos del mundo, y vaya que sí lo hizo. Rinderknech sorprendió a Alcaraz y se apuntó la primera manga, encendiendo todas las alarmas en el bando del murciano.

Para 'Carlitos', esto no era un trámite, sino una lucha contra la superficie y contra el juego directo de su rival. Tras seis juegos de tanteo y de entender que no iba a ser un paseo por el campo, Alcaraz desaprovechó tres puntos de rotura y comenzó el descarrile. El murciano realizó cuatro errores no forzados seguidos en el octavo juego y regaló su saque.

El francés tembló al tener el set ante sí y no fue capaz de cerrar, devolviendo el favor a un Alcaraz que, después de enganchar tres restos ganadores para romper el saque de su rival, volvió a entregar el suyo.

Saque tras saque, a Alcaraz se le agotaban las opciones de arañar un 'break'. Hasta que con 5-4 a favor del francés, este se puso a tres puntos de ganar el partido. Tensión máxima que el murciano desembarazó con un servicio que trastabilleó al galo. Perdió los tres juegos siguientes y el partido encontró un balance en el que el español, por cabeza, tenía las de triunfar.

Sin embargo, Rinderknech quebró el saque del número 2 del mundo nada más arrancar la tercera manga y disparó las alarmas de nuevo. Ya no necesitaba más 'breaks', con aguantar cuatro servicios tendría la primera victoria ante un 'top 10' de su carrera. Pero eso era mucha presión y Alcaraz resurgió.

Del 0-2 se pasó al 2-2 y el partido se equilibró completamente.Todo se encaminó al 'tie break', donde el español impuso su tenis. El murciano dio un golpe al desempate en el primer punto, con un intercambio espectacular que resolvió patinando por el suelo, y ya no perdió la ventaja. En poco más de dos horas y media, cerró su quinta victoria en esta superficie, la primera fuera de Wimbledon. 'Carlitos' mantiene viva la esperanza de llegar número uno a Wimbledon. Necesitará cuatro victorias más para arrebatar el cetro a Djokovic.