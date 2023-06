Carlos Alcaraz ha sucumbido a la presión del duelo de más altura que ha disputado en su joven carrera, la semifinal de Roland Garros contra Novak Djokovic, contra quien fue capaz de rivalizar dos sets antes de que su cuerpo dijera basta.

"He entrado más tenso de la cuenta y no he sabido relajarme. Esa tensión extra en un Grand Slam te pasa factura y con lo tensos que han sido los dos primeros sets, más aun. Novak te exige al máximo, te va exprimiendo poco a poco", ha reconocido el español, que pese a sus problemas acabó el partido que perdió por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1.

Durante casi 15 días, Alcaraz soportó bien la presión de ser el número 1 y para muchos el máximo favorito para ganar el torneo, una sensación que se fue afianzando a medida que avanzaban los partidos y el pupilo de Juan Carlos Ferrero dejaba sobre la pista muestras de su inmenso talento.

Pero la cercanía del duelo contra Djokovic, la cita que todo el mundo esperaba, un rival que busca su vigésimo tercer Grand Slam, tensó demasiado la cuerda. "Antes del partido estaba más nervioso de lo habitual, quien diga que no lo está cuando se mide a Djokovic miente", ha señalado.

El serbio, que también ha ido incrementando su nivel con el paso de las rondas, planteó un partido de enorme intensidad. Alcaraz comenzó más descentrado frente al serbio, más acostumbrado a este tipo de duelos.

Pero tras perder el primer set, el segundo cobró la dimensión que se esperaba de esta cumbre del tenis, quizá la confrontación de más quilates que pueda ofrecer el tenis actual. El segundo set fue un duelo excelso, que el público saboreó sin perderse ni una miga, en que los dos contendientes pusieron todo el tenis del que son capaces.

El partido apuntaba a una gran altura, digno de los que el serbio ha jugado tantas veces contra Rafael Nadal, con el recuerdo todavía fresco de los cuartos de final del año pasado. Se relamían los espectadores con lo que veían, pero sobre todo con lo que prometía el partido, que Alcaraz consiguió igualar no sin un esfuerzo titánico.