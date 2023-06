Parece que la saga Mirotic-Barcelona, está en sus compases finales, como adelanta TV3, el Barcelona le habría comunicado que su contrato va a ser rescindido a final de temporada. En una entrevista a Mundo Deportivo el ala-pívot expresó su disgusto con la falta de comunicación del equipo blaugrana, al ser preguntado si se le ha comunicado los problemas económicos con su contrato:

“Sinceramente, no. Primero, me hubiera gustado que se me hubiera transmitido de otra manera, en otro momento, con otra gente, tal vez de más arriba. Mi agente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado. Si es tema económico, hablemos, vanos a sentarnos y ver si podemos hacer algo. - Nikola Mirotic“