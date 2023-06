Mirotic dejará el Barcelona al acabar esta temporada

El ala-pívot hispano-montenegrino Nikola Mitoric dejará el Barça al final de esta temporada, pese a que le quedan dos temporadas. El jugador asegura que el Barcelona no ha contactado con él para pedirle una rebaja de salario."Yo estoy muy feliz en Barcelona y lo he estado, dónde iba a estar mejor que en Barcelona, pero no ha sido posible. Las decisiones han sido muy claras y el club quiere ir por otro camino", dice Mirotic en una entrevista a Mundo Deportivo.