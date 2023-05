Es un ejemplo a seguir. Ona Carbonell es una de las nadadoras españolas con más medallas mundalistas: un total de 23 preseas, siendo las tres últimas en la cita de Gwangju 2019. Estos reconocimientos sitúan a la catalana en el top de la natación artística, como también en la cima de todas las modalidades de natación. Además de los dos metales (plata en dúo y bronce por equipos) en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y las 12 de los campeonatos europeos. Una carrera repleta de éxitos y que ha decidido poner fin.

La catalana lleva compitiendo al máximo nivel desde hace 15 años. En este tiempo, también ha sido madre de dos niños: Kai y Teo. Durante la maternidad de su primogénito, la nadadora compatibilizó su papel de deportista de élite con ser madre. Su participación en la cita olímpica de Tokyo 2020 fue todo un hito. Ona Carbonell hizo todo lo posible para llegar a la capital nipona gracias a la ayuda de su pareja, de sus padres y de la seleccionada nacional Mayu Fujiki, que apostó por su reincorporación sin dejar de dar el pecho y ayudando en todo lo posible a la conciliación familiar.

05.26 min Ona Carbonell y su defensa de la lactancia

Desde un primer momento, la nadadora quiso dar visibilidad a todos sus miedos. Para los Juegos Olímpicos de 2020, la cita marcada por la pandemia del coronavirus, la capitana de la seleccion española de natación española tuvo que tomar una dura decisión: separarse de su bebe o renunciar a la cita. "Las condiciones son que Pablo y Kai tendrían que estar en un hotel que no sabemos a qué distancia está de la villa, no podrían salir de la habitación de hotel en los veintipico días que yo tengo que estar allí, yo para ir a darle lactancia a Kai cada día las veces que fuera o lo que fuera tendría que salir de la villa, salir de mi burbuja e ir al hotel y pondría en riesgo a mi equipo en unos Juegos Olímpicos, que es un objetivo que llevamos mucho tiempo peleando. Y a la vez creo que no es lo adecuado para ellos estar tantos días sin salir de la habitación", comentó. Estando ya en Tokyo, la catalana celebró el cumpleaños de su pequeño a distancia.

Toda esta historia la cuenta en Empezar de nuevo. Esta producción sigue muy de cerca a lo largo de estos 11 meses, durante los cuales tiene que forzar los límites a niveles extraordinarios tanto física como emocionalmente. Además muestra la imagen de la deportista sacándose la leche en los entrenamientos, en concentraciones, antes de competir para poder seguir amamantando a Kai.

02.56 min La noche D - Ona Carbonell, cómo es ser madre lactante y deportista de élite

En el programa de TVE presentado por Daniel Rovira, La noche D, la nadadora, junto al juez de MasterChef Pepe Rodríguez, habló del tema y recordó su famoso vídeo viral donde buscaba visibilizar la escasez de información y de conciencia con este asunto.

La conciliación familiar de Ona Carbonell en Tour Universo Mujer En 2020 el mundo se paralizó. Como los ciudadanos de a pié, todos los deportistas tuvieron que dejar de competir a causa de la pandemia provocada por el coronavirus. Muchos de ellos siguieron entrenando en sus casas y ante la incertidumbre de la celebración de los Juegos Olímpicos, que finalmente se pospusieron un año. Ese agosto, Ona Carbonell fue madre de su primer hijo, Kai. Tour Universo Mujer Tour Universo Mujer - Programa 4 Ver ahora

La nadadora española habla de la maternidad en Las tres puertas También el año pasado, la catalana visitó el programa presentado por María Casado, Las tres puertas. En el espacio, Ona habló sobre su trayectoria profesional, poniendo especial énfasis en el gran sacrificio que le ha supuesto ser la mayor medallista mujer del mundo y la dificultad, tanto suya como de sus compañeras, de combinarlo con la maternidad. 16.41 min Entrevista a Ona Carbonell en 'Las tres Puertas'

Ona Carbonell, entre las 100 mujeres más influyentes de la BBC En diciembre de 2022, estando de baja por su segunda maternidad, Ona Carbonell recibió el reconocimiento de la prestigiosa cadena británica BBC al ser elegida entre las 100 mujeres más influyentes del planeta. En el caso de la nadadora barcelonesa, por su lucha por defender la maternidad y la lactancia entre las deportistas de élite recogido en el documental. 12.31 min Ona Carbonell, entre las 100 mujeres más influyentes de la BBC en 2022 En una entrevista a TVE con la periodista Elena Jiménez, la nadadora española habló del futuro de la natación artística después de los cambios efectuados por la Federación Internacional en los reglamentos de las nuevas rutinas, serán una auténtica revolución.