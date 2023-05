Carlos Alcaraz está mostrando su versión más camaleónica en este Mutua Madrid Open. El murciano ha demostrado en sus cuatro partidos en el torneo que sabe adaptarse a cualquier situación. Es capaz de arrollar, pero también de ponerse el mono de trabajo cuando es necesario.

Alcaraz llegaba al encuentro de cuartos de final ante Khachanov tras pasar por encima de Zverev. No obstante, 'Carlitos' no tuvo problemas en bajar al lodo para superar al ruso. Sin hacer un partido extraordinario, tiró de oficio para sacar adelante un partido que se le puso cuesta arriba en el segundo set.

Cómo convertir lo excepcional en algo habitual

Si algo ha demostrado Carlos Alcaraz en lo que va de torneo es que es capaz de convertir en rutina lo extraordinario. Tras el partido ante Zverev, el propio jugador afirmó que el resultado "no era normal". Y probablemente tuviese razón. Con 19 años, ganar a uno de los mejores jugadores del mundo por 6-2 y 6-1 es algo que escapa de la normalidad.

El partido ante Khachanov, al igual que el de Ruusuvuori en su debut, mostró que Alcaraz es humano, que también tiene días en los que las cosas cuestan más. Pero aún así, es capaz de salvar todos los obstáculos que se le ponen en el camino.

Si alguien que no haya visto el partido viese solo los highlights, pensaría que el partido de 'Carlitos' fue espectacular. Pero no lo fue. Y es ahí donde se ve que Alcaraz ha convertido lo extraordinario en rutina. En ocasiones, gana por inercia. Khachanov completó un gran partido, pero no le sirvió para tumbar a un vigente campeón del torneo que ya suma nueve victorias seguidas.