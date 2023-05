Real Sociedad - Real Madrid, directo | Liga Santander 2023

La Real Sociedad recibe este martes al Real Madrid en el Reale Arena de la capital donostiarra a las 22:00 horas peninsulares. Objetivos bien distintos en uno y otro conjunto. Los donostiarras buscan asegurar la cuarta plaza que da acceso a la Champions League, mientras que los madridistas tienen en cuatro días la final de la Copa del Rey.

Sin embargo, el conjunto que dirige Carlo Ancelotti intentará conseguir los tres puntos para no dejar escapar una hipotética oportunidad de reengancharse a la lucha por la Liga en caso de que el Barça no sumara puntos. Pasada esta jornada solo quedarían cinco por disputarse y al actual líder le basta sumar nueve para proclamarse campeón, una empresa casi improbable.

A su favor tiene el balance particular contra la Real, un rival contra el que no pierden desde la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de 2020. No obstante, los de Imanol Alguacil se han recuperado anímicamente tras dejar atrás una mala racha de resultados. Afrontan el choque ante su afición tras haber vencido al Rayo, empatado frente al Betis y ganado en su visita a Osasuna.

En directo | Real Sociedad - Real Madrid | Liga Santander 2023