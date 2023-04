La Vuelta a España Femenina de este año llega cargada de novedades. Tras la pasada edición en la que Annemiek van Vleuten (Movistar) se alzó con la victoria, este año La Vuelta Femenina pretende dar un giro estructural.

En esta edición, se estrena nueva denominación, y Carrefour.es pasa a ser partner oficial, en la que es la novena edición de La Vuelta femenina. Una de las principales novedades de este año es sin duda el aumento de etapas, que pasa de las cinco del año pasado a las 7 que tendrá ahora. A falta de una contrarreloj individual, este año se contará con una por equipos, junto a 3 etapas llanas, dos de media montaña y otra de alta montaña con final en la mítica ascensión a los Lagos de Covadonga.

Otro de los grandes cambios es el calendario.Hasta la presente edición, La Vuelta se disputaba a principios de septiembre, mientras que este año se adelanta hasta el mes de mayo, recuperando las fechas habituales en las que se disputaba la prueba masculina hasta mediados de los 90. Desde el día 1 hasta el 7, algunas de las mejores ciclistas del mundo competirán por todo España para llevarse el maillot rojo que las acredite como la campeona de La Vuelta Femenina.

En esta prueba participarán 23 equipos, en los que se incluyen 12 del UCI World Tour, y 11 de categoría continental. El gran ausente será el Ceratizit de la española Sandra Alonso, que no podrá participar en una prueba que parte de Torrevieja, su localidad natal.

Finalmente tampoco estará en La Vuelta el equipo Zaaf, que tras los problemas de impagos y quedarse con solo cinco corredoras en plantilla no solo no estará presente en la gran vuelta española, sino que también pierde su licencia UCI y no podrá competir en ninguna prueba más en lo que resta de temporada.

Etapa 1: Torrevieja - Torrevieja La primera etapa de esta renovada competición comenzará en Torrevieja (Alicante) y será la contrarreloj por equipos, que tendrá una distancia total de 14,5 kilómetros. El trayecto es similar (de acuerdo con la organización) al que realizaron los hombres en La Vuelta 2019, y servirá para abrir las primera diferencias entre las ciclistas. El trazado comenzará en el Palacio de Deportes Infanta Cristina y terminará en la Avenida del Doctor Mariano Canovas.

Etapa 2: Orihuela - Pilar de la Horadada Tras la contrarreloj, llega la primera de las 3 etapas llanas de La Vuelta Femenina. Esta saldrá desde Orihuela (Alicante) y concluirá en Pilar de La Horadada (Alicante). Esta etapa tendrá una longitud de 105,2 kilómetros de largo. El punto álgido de esta etapa será el puerto de San Miguel de Salinas, el único puerto de cuarta categoría de La Vuelta Femenina. Esta etapa determinará quién es la primera ciclista en portar el maillot de montaña y se espera que tenga un final con llegada masiva al esprint.

Etapa 3: Elche de la Sierra - La Roda La segunda etapa llana dará comienzo en Elche de la Sierra (Albacete) lo que supondrá la salida de Alicante de la Vuelta, después de que las dos primeras etapas se celebrarán en la Comunidad Valenciana. Será la etapa más larga de toda La Vuelta, con un total de 148,2 kilómetros de distancia. Es una de las etapas en las que se prevé que entre a escena uno de los factores clave de La Vuelta Femenina: el viento.

Etapa 4: Cuenca - Guadalajara La última de las etapas llanas llegará en la cuarta jornada. Cuenca - Guadalajara será el recorrido que se realizará en los 133,1 kilómetros que componen esta etapa. Se espera que sea una carrera propicia para un final al esprint, aunque sí que es un recorrido más complicado que las etapas anteriores. El tramo final se verá marcado por El Alto de Horche (puerto de 3ra categoría), que puede suponer un punto de inflexión de cara a llevarse la etapa.

Etapa 5: La Cabrera - Mirador de Peñas Llanas La primera etapa de montaña comenzará en La Cabrera (Madrid) y llevará a las ciclistas hasta el Mirador de Peñas Llanas (Segovia). Otra de las etapas largas, con 129,2 kilómetros de distancia. En esta etapa se pasarán por dos puertos, el Puerto de Navafría (1ra categoría) y el propio Mirador de Peñas Llanas (segunda categoría). Puede ser de especial importancia el primer puerto, ya que puede romper la carrera y hacer que llegue muy partida al final. El Mirador de Peñas Llanas es una de las novedades de esta vuelta: 5 kilómetros de ascenso hacia la meta en una carrera en la que las favoritas deberán dar un golpe sobre la mesa de cara a llevarse el maillot.

Etapa 6: Castro Urdiales - Laredo La sexta fecha de La Vuelta Femenina traerá la carrera al norte de España, desde Castro - Urdiales (Cantabria) a Laredo (Cantabria). Esta etapa de media montaña contará con dos puertos de segunda categoría en la recta final y una distancia total de 106,7 kilómetros. Contará con un perfil similar a la etapa de Colindres de la edición pasada, en la que Annemiek van Vleuten se llevó la victoria y comenzó a afianzar su campeonato, que intentará revalidar este año. Se preve una llegada al esprint de un grupo pequeño para conseguir la victoria.