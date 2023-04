El Mundial de Fórmula 1 afronta este fin de semana su cuarta prueba: el GP de Azerbaiyán, en el circuito urbano de Bakú. Será el primero de los seis fines de semana en que se disputen carreras al esprint, de las que ya hemos explicado el formato en RTVE.es.

Un nuevo desafío para Aston Martin, la escudería en la que milita el español Fernando Alonso. En su pugna contra la hegemonía de Red Bull, los de Silverstone encaran el fin de semana como una nueva prueba de estrés, en una temporada en la que han comenzado como la revelación.

"Hemos visto algunas carreras divertidas en el pasado y estoy seguro de que no será diferente, especialmente ahora con dos sesiones de calificación y dos carreras", declaró Alonso en la web del equipo.

Los tres podios de Alonso en las tres primeras carreras han sido al mismo tiempo una ilusión, sobre todo para los aficionados españoles, pero también una responsabilidad. El director deportivo, Andy Stevenson, reconoció en la web del equipo que les va a costar "trabajo" mantener el nivel.

Ese mantenimiento pasa por las mejoras en el coche, que el Aston Martin pondrá a prueba en Bakú para romper el dominio de Max Verstappen y Sergio 'Checo' Pérez, los dos pilotos de la escudería Red Bull.

Los de Milton Keynes, que casi doblan a su rival en la clasificación, han visto limitado su tiempo en el túnel de viento debido a la sanción por incumplir el techo de gasto y el hecho de ser campeones en 2022.

Otro rival que intenta aprovechar la situación es Mercedes, que ha reorganizado su equipo técnico para tratar de solucionar los problemas de velocidad de su monoplaza. El heptacampeón Lewis Hamilton espera como agua de mayo esas mejoras, aunque tendrá que hacer frente también a su propio compañero, George Russell, que pide paso con su podio en Australia.

De quien no se esperan las mejoras es de Ferrari, algo que confirmó días atrás el jefe del equipo, Frederic Vasseur. Un revés para el equipo italiano de Carlos Sainz y Charles Leclerc, sin duda la decepción en este inicio de temporada y más tras confirmarse la sanción al español por el toque con Alonso en Australia.

"Creo que tendremos un flujo de actualizaciones, que no llegarán en Bakú, porque tenemos el paquete aerodinámico para el nivel de carga aerodinámica, y con la carrera al esprint no es la más fácil. Pero a partir de Miami, Imola, no en Mónaco, sí en Barcelona, cada carrera tendrá una actualización en el coche", dijo en la web de la 'Scuderia'.