Tras conquistar la Women's Champions League en 2021, el Barça Femení sueña con volver a alzar ese título. Estuvo cerca de lograrlo el pasado año, pero cayó destronada en la final ante el Olympique de Lyon. Ahora, por tercer año consecutivo, las jugadoras azulgrana intentarán meterse en la final prevista para el 3 de junio en Eindhoven y, aunque van por buen camino, todavía tienen que sellar su billete.

El pasado sábado el Barcelona logró una importante victoria en la ida de semifinales ante el Chelsea. Un triunfo por 0-1, gracias al único gol de Graham Hansen, que sirve a las de Giráldez para afrontar con ventaja la vuelta que se disputa este jueves en el Camp Nou.

Pero aunque las catalanas se pusieron por delante a los 4 minutos, no fueron capaces de lograr una renta mayor en Stamford Bridge, por lo que ahora toca emplearse a fondo y no cometer errores para volver a estar en una final de Champions.

En Champions, las azulgrana cayeron el 7 de diciembre de 2022 ante el Bayern en la fase de grupos, pero eso no les impidió pasar a la siguiente ronda como primeras.

Con Alexia Putuellas, pero sin Lucy Bronze

Jonatan Giráldez no podrá contar para este encuentro con Lucy Bronze, que ha sido sometida a una artroscopia en la rodilla derecha este miércoles, según ha infromado el conjuto culé.

“COMUNICAT MÈDIC]@LucyBronze ha estat sotmesa a una artroscòpia al genoll dret. És baixa contra el Chelsea i l'evolució marcarà la seva disponibilitat pic.twitter.com/KcgxDoRwWY“ — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) April 26, 2023

La jugadora británica, habitual en el once azulgrana, tuvo que ser sustituida en el minuto 66 del partido de Stamford Bridge y se pierde la vuelta.

Quién sí está en la convocatoria es Alexia Putellas. La capitana azulgrana ha recibido el alta médica casi 10 meses después de su rotura del cruzado. No obstante, no es seguro que juegue ya que Giráldez dijo que no asumirá riesgos con ella.

Quien sí apunta al once titular es la delantera Asisat Oshoala, después de que en la ida solo pudiera ser suplente.