Giráldez: "No tomaremos ningún riesgo con Alexia Putellas"

El entrenador del Barcelona, Jonatan Giráldez, señaló que no tomará "ningún riesgo" en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions con un posible regreso de Alexia Putellas, que afronta el último tramo de recuperación de su grave lesión en la rodilla izquierda.

La capitana azulgrana ha sido una de las protagonistas en la rueda de prensa previa al encuentro que se disputa este jueves en el Spotify Camp Nou y que el equipo azulgrana afronta con una mínima ventaja del partido de ida (0-1). Giráldez explicó que decidirá si Putellas entra en la convocatoria tras el entrenamiento de este mismo miércoles, si bien puntualizó que su decisión no será precipitada.

"No tomaremos ningún riesgo. Lo más importante mañana es clasificarnos para la final. Mientras sea entrenador no tomaré ningún riesgo con una jugadora que lleva tantos meses lesionada y en un partido de esta magnitud", reflexionó Giráldez.

“Sin la mentalidad adecuada, la ventaja no será suficiente“

Y es que su equipo tiene la oportunidad de disputar la cuarta final de la 'Champions' de los últimos cinco años. Pese a la ventaja conseguida en el partido de ida disputado en Stamford Bridge, el entrenador del equipo azulgrana no se fía del Chelsea e instó a sus jugadoras a salir a por el partido. "Si no salimos con la mentalidad adecuada, el resultado de la ida no será suficiente", argumentó Giráldez, quien afronta con "optimismo" el encuentro.

Baja de Lucy Bronce Y, en este sentido, añadió: "Estamos ante una muy buena oportunidad para poder clasificarnos para otra final de 'Champions'. No tenemos todavía nada hecho, pero tendremos el apoyo de nuestra afición". Con todo, el preparador azulgrana cree que se encontrará con un rival camaleónico, capaz de presionar y de defender más replegado, por lo que, según opinó, sus futbolistas deberán ser capaces de realizar un "juego directo y asociativo" dependiendo de lo que proponga el equipo inglés. Giráldez no podrá contar contra el Chelsea con la lateral Lucy Bronze, que ha sido sometida a una artroscopia en la rodilla derecha. No obstante, el técnico confía en que la británica, de quien dijo que es una jugadora "importante" en partidos decisivos, esté "unas pocas semanas" de baja.

Aitana Bonmatí: "Esperamos a Alexia pero el foco está en la cuarta final" Por su parte, Aitana Bonmatí aseguró que están motivadas, centradas e ilusionadas en poder jugar una cuarta final. "El foco en el posible regreso de Alexia lo ponéis vosotros, la prensa. Nosotros nos centramos en el partido. Esperamos con ganas el regreso de Alexia pero el foco está en lograr la cuarta final de 'Champions' para el club", manifestó en rueda de prensa. Para Aitana Bonmatí tendría "mucho mérito" clasificarse para la cuarta final de la 'Champions'. "Y más hacerlo delante de tanto público en el Spotify Camp Nou. Pero primero tenemos que jugar el partido, no quiero adelantar cosas", aclaró. La centrocampista se definió a sí misma como una "competidora nata". "Me motiva cada partido sea el partido que sea, de la competición que sea. Estos partidos de 'Champions' tienen un gran aliciente, mi intención es ser mejor cada día", señaló. "Mis compañeras también son competidoras natas. No es casualidad que estemos haciendo tan bien las cosas, y que sea la hipotética cuarta final. Hablamos de que somos un equipo ganador, somos ambiciosas y llevamos dentro, integrado, estos discursos", añadió.