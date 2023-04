El tenista español Rafa Nadal sigue sin poder volver a las pistas. El balear ha anunciado en sus redes sociales que causa baja en el próximo Madrid Open, que se disputa del 24 de abril al 7 de mayo.

El balear, que se tuvo que apartar de las pistas debido a una lesión en el psoas ilíaco que se produjo en el pasado Open de Australia, no termina de recuperarse y ve peligrar la gira de tierra batida, que culmina con el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, su torneo favorito.

Aunque en un principio anunció que estaría fuera de las pistas "de seis a ocho semanas", la ausencia se está prolongando más de lo debido: Indian Wells y Miami, en pista dura, Montecarlo, Conde de Godó y ahora Madrid. Son cuatro Masters 1000 y un ATP 500, además de ser torneos en los que Nadal acostumbra a estar siempre, algunos de los que ha ganado en más ocasiones.

"La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para para competir", afirma en su comunicado, acompañado de un vídeo.

"No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada", añade el cinco veces campeón en la Caja Mágica, a cuyo público manda un "saludo especial".

"Cuídate, Rafa" es la primera respuesta en Instagram a su comunicado, que viene del perfil oficial de Roland Garros. El tenista español busca su 14º título de la 'Copa de los Mosqueteros' y se le espera el próximo 28 de mayo.