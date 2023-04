Tenis | Conde de Godó Rafa Nadal confirma que no estará en el Godó: "Aún no me encuentro preparado"

"Sigo mi proceso de preparación para la vuelta a la competición", dice el mallorquín, lesionado desde el 18 de enero

Torneo Conde de Godó en directo, del 15 al 23 de abril en Teledeporte y RTVE Play

14.04.2023 | actualización 11:08 horas Por RTVE.es

Rafa Nadal se lamenta durante su partido ante McDonald en el Abierto de Australia. EFE