El balear llevaba una semana entrenándose sobre las pistas de Manacor para volver más fuerte, pero no podrá disputar los dos primeros Masters 1000 de la temporada por una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda que arrastra desde el Open de Australia.

"Estoy muy triste por no poder competir en Indian Wells y en Miami. Echaré de menos a mis fans de Estados Unidos, pero espero verlos durante la gira de verano", ha sido el mensaje con el que Nadal ha comunicado su ausencia.

“I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I’ll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI“