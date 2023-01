Este domingo no solo está en juego un título de Grand Slam. Carlos Alcaraz ya lo sabe y el tenista que logre vencer al otro, se coronará como el nuevo Nº1 del circuito ATP en detrimento del español. Si Tsitsipas logra tal heroicidad, no solo conseguirá su primer grande, sino que desbancará al tenista murciano en lo más alto del podio de tenistas.

“A lot of astounding stats in the Novak Djokovic file



These two are right up there:



Djokovic in Australian Open semifinals: 10-0

Djokovic in Australian Open finals: 9-0#getty pic.twitter.com/AyEfmBUJpE“