El serbio Novak Djokovic ya está en semifinales del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' del año, por lo que sigue aspirando a igualar a Nadal como único tenista con 22 'Grandes' en su palmarés.

Djokovic venció en cuartos de final a Andrey Rublev por 6-1, 6-2 y 6-4 en poco más de dos horas de partido y disputára sus décimas semifinales del torneo.

