El centrocampista del Villarreal Álex Baena ha denunciado al madridista Fede Valverde por la agresión ocurrida en el aparcamiento del Bernabéu, tras el partido de liga entre sus equipos, según ha podido confirmar TVE.

"El futbolista del Villarreal CF, Álex Baena, sufrió anoche una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Real Madrid CF en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional", señala el club amarillo en un comunicado.

"El Villarreal CF muestra su rechazo a cualquier acto de violencia y cree firmemente en la versión de su jugador al cual le apoyará a lo largo de todo este proceso", finaliza esta nota.

El roce entre Baena y Valverde viene de lejos

Fede Valverde habría golpeado en la cara a Baena, tras un roce entre ambos que venían desde el duelo de octavos de Copa que protagonizaron ambos equipos.

Tras la denuncia ante la Policía el caso irá por vía penal y no deporitva.

En principio, Baena no denunciará estos hechos ante el Comité de Competición por lo que Varverde no tendrá como castigo ningún partido de sanción, debido a que estos hechos no están reflejados en el acta árbitral, al haber ocurrido mucho después de que acabara el partido y del paso por los vestuarios.

En concreto, la agresión de Valverde ocurrió ya en el párking del Bernabéu, junto al autobús del Villarreal, antes de que Baena se subiera al él.

Según informan a EFE fuentes del club blanco, el motivo de la agresión se debe a una desconsideración verbal de Baena, refiriéndose a un hijo de Fede Valverde tras los problemas de embarazo de su mujer. Álex Baena, por su parte, señaló en sus redes sociales que es "totalmente falso" que él dijera eso.