El español Carlos Alcaraz ha caído la madugada de este sábado en las semifinales del Masters 1.000 de Miami contra el italiano Jannik Sinner (6-7(4), 6-4 y 6-2) y ha perdido el número uno del ránking mundial a favor del serbio Novak Djokovic.

Tras un extraordinario arranque de temporada, en el que se coronó en Indian Wells con el tercer Masters 1.000 de su carrera, Alcaraz ha perdido ante Sinner su segundo partido de un año en el que ya lleva 18 victorias. Esta derrota se suma a la de la final de Río.

Sinner, que había perdido ante Alcaraz en las semifinales de Indian Wells, jugará este domingo la final contra el ruso Daniil Medvedev, verdugo de su compatriota Karen Khachanov.

