"La grandeza reconoce a la grandeza", así titula en redes sociales el Miami Open el gesto de dedicatoria que tuvo Carlos Alcaraz hacia Fernando Alonso tras su victoria sobre Tommy Paul en octavos de final del segundo Masters 1000 de la temporada. A ambos les separan 22 años.

Después de doblegar al estadounidense Paul con un doble 6-4, el actual número uno mundial, de 19 años, firmó en la cámara de televisión con un "33? Soon", que se ha convertido ya en mantra de los seguidores de Alonso, en referencia a su deseada próxima victoria en la Fórmula 1.

Luego el propio Alcaraz retuiteó el vídeo desde su cuenta oficial en twitter diciendo "¿Cómo 33?". Apenas tenía un año de vida cuando Alonso ganó su primer Mundial de F1.

Este fin de semana se disputa el GP de Australia, donde el bicampeón mundial español, de 41 años, tendrá una nueva oportunidad de asaltar los primeros puestos tras dos podios en Barérin y Arabia Saudí.

Alonso recogió el guante y respondió al murciano también con alabanzas y un poco de sorna: "Encierren a este hombre", y a continuación: "Eres un fenómeno, ¡vamos!", ilustrado con dos emoticonos de un brazo mostrando bíceps.

No pasó desapercibido el intercambio de 'flores' entre ambos, de ahí el tuit del Miami Open reconociendo la grandeza de ambos deportistas.

También se hizo eco la cuenta oficial del GP de Miami de Fórmula 1, que se disputa el próximo 7 de mayo por primera vez en el calendario del Mundial. "EL PLAN", en mayúsculas y con dos ojos expectantes citando al Abierto de Miami.

El 'ojo del tigre' de Alcaraz

Alcaraz tiene otros referentes aún más añejos, puesto que en rueda de prensa ha reconocido que se motiva escuchando -y cantando- la canción 'Eye of the tiger' del grupo Survivor, banda sonora de la película 'Rocky' y que se remonta a 1982.

"Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones de Rocky. Cada día de partido, en el coche pongo tres canciones de Rocky, como 'Eye of the Tiger'. Las cantamos con mi equipo, cantamos muy fuerte, es algo que me motiva mucho", ha asegurado.