3. Las palabras de Luis de la Fuente sobre Sergio Ramos

Luis de la Fuente dio el viernes su primera convocatoria como seleccionador español. El técnico fue preguntado en la rueda de prensa sobre su conversación con Sergio Ramos que precedió a la retirada del defensa de la selección española. "Nunca he hablado del tema de la edad. No es abrir ni cerrar puertas, yo confío en una relación de jugadores y en ella no está Sergio Ramos", declaró tajante el nuevo seleccionador.