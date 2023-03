12 años sin pisar unos cuartos de final. Esa es la cifra de temporadas que llevaba el Inter de Milán sin clasificarse para la antepenúltima ronda de la Champions League, allá por 2011. Los italianos aguantaron (0-0) ante un combativo Oporto, que mereció más, pero que no pudo perforar la portería 'nerazurris' durante los 90 minutos del duelo de vuelta.

El gol de Lukaku en el partido de ida fue suficiente para clasificar al cuadro interista y deshacerse de un Oporto que se vació con incontables ocasiones de Galeno, Crujic, Evanilson o Eustaquio. Incluso en el descuento, el delantero iraní Taremi y después el propio Crujic mandaron sendos balones a la madera que pudieron valer una prórroga. El equipos de Conceicao se marcha con honores de la máxima competición europea mientras que el Inter vuelve a estar entre los ocho mejores tras doce campañas sin meterse en esta fase.

El Oporto se diluye y cae con honores un Inter perfecto en defensa

La segunda mitad también tuvo la primera ocasión a los pocos instantes con una volea maravillosa de Matheus para poner el corazón en un puño a los seguidores del Inter. Galeno también metió el cosquilleo en el cuerpo a Onana en un centro al que estuvo a punto de llegar el atacante del Oporto. El partido avanzaba y el tiempo se le terminaba a los locales en un choque donde los lusos estaban mereciendo más por empuje y ocasiones generadas.

El propio Galeno y Taremi en punta de ataque buscaban el gol que se seguía resistiendo durante todo el partido, aunque el Inter estaba dando una clase defensiva espectacular con Acerbi y Damian sacando todas las balas que enviaban los extremos lusos. En una de estas llegaba la más clara del segundo tiempo con un golpeo a la media vuelta de Drujic que hacía reaccionar con rapidez a Onana para evitar males mayores.

Calhanoglu quiso quitar presión al Inter y se inventaba un disparo lejano que se iba por encima de la meta de Costa a falta de diez para el final. El físico se iba agotando y Galeno ya hasta lo intentaba con remates muy lejanos mientras que Lukaku, que había salido para intentar matar la eliminatoria, erraba en una contra cuando tenía todo para abrir la lata en Do Dragao.

Los aficionados portugueses aún tenían siete minutos de añadido para intentar mandar los octavos a la prórroga ante un Inter que ya veía su vuelta a los cuartos después de 12 años sin lograrlo. Los italianos se encerraron en su área y el Oporto tuvo una ocasión más que evidene para igualar la eliminatoria con un disparo de Marcano que sacaba Dumfries en la mismísima línea de gol.

Cuando parecía que no podía haber más de aquí al final, el Oporto iba a disparar dos veces a la madera. Primero Taremi con un testarazo delante de Onana que se topaba con la madera y después Crujic con un remate al larguero. Los futbolistas lusos no se lo podían creer y con esta doble ocasión, se terminaba la eliminatoria con un Oporto que no mereció este final.