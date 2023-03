Aitor Ruibal, futbolista y lateral derecho del Betis, ha querido aclarar a los micrófonos de RTVE todo lo sucedió tras el empate entre los verdiblancos y el Real Madrid el pasado domingo. El jugador bético fue preguntado en una entrevista post partido por su encontronazo con Vinicius y todo lo que rodea a una de las figuras más polémicas de nuestro fútbol.

"Vinicius tiene que asumir que le den patadas porque regatea mucho y entra demasiado en el juego con la afición, es normal que le insulten porque al final la gente intenta desestabilizar al rival". Esas fueron las palabras del zaguero de los andaluces tras finalizar un partido de alto voltaje. La reacción de Ruibal no pasó desapercibida para la prensa nacional y el jugador ha tenido que salir a redes sociales para aclarar lo sucedido con un comunicado en su cuenta oficial.

"Porque no todo vale"

El catalán ha señalado que "sus declaraciones están sacadas de contexto" y que en ningún momento "quiere desprestigiar la figura de Vinicius" porque "jamás podré justificar que se insulte a un compañero de profesión". Además, Aitor ha adherido al tweet las declaraciones íntegras en zona mixta tras el empate a ceros ante el Real Madrid y también los titulares de los diferentes medios de comunicación del país.

Ruibal, en exclusiva para RTVE: "No podemos hacer nada para evitarlo"

Tras lo sucedido, un equipo de RTVE se ha desplazado a Sevilla para poder hablar en exclusiva con el futbolista del Betis y estas han sido sus palabras. "Me levanté de la siesta y la gente estaba insultándome y me quedé un poco impactado, vi los titulares y me puse en contacto con mi agencia para poder aclarar lo sucedido", señalaba el lateral.

Aitor Ruibal aclara en RTVE sus polémicas declaraciones sobre los insultos a Vinicius tras el Betis-Real Madrid

Sobre Vinicius, ha puntualizado lo que dijo después del partido. "Creo que digo algo normal, hemos normalizado y no deberíamos los insultos en los estadios, no podemos hacer nada para evitarlo, todos los recibimos", comentaba. "Es lo que hay, no lo comparto. Vinicius es un excelente jugador, pero interactúa mucho con la gente, los mira, se ríe y la afición se enfada".

"Es normal que le den patadas, Vini será el número 1 o 2 del mundo encarando y regateando y al final si tú no lo puedes parar, tienes que hacerle falta. A Fekir también le dan y es el jugador que más faltas recibe de la Liga". Por último, ha querido restarle importancia a lo sucedido. "La gente sabe como soy y se malinterpretaron mis palabras".