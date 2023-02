Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha valorado en la Ciudad Deportiva del Espanyol, en el marco de la presentación de LaLiga Genuine Santander, todo lo que está ocurriendo con el Barcelona, el 'Caso Negreira' y las últimas declaraciones de los directivos catalanes. La rueda de prensa ha durado algo más de media hora donde el máximo mandatario de la competición doméstica ha dejado clara su postura.

"En el ámbito de la disciplina deportiva es una irregularidad que ha prescrito, lo quiero dejar claro. Si se abre un expediente disciplinario sería erróneo porque no valdría. En Osasuna ha habido condenas a dos jugadores, varios directivos y hemos estado activos con ello.También con el Zaragoza, el Huesca y el caso Oikos. Estamos atentos a todo lo que sucede", comenzaba.

"Si la Liga se mete, entorpeceríamos todo mucho más" Sobre la investigación de la fiscalía, Tebas ha pedido cautela ante la investigación. "La Liga o la RFEF no puede formar parte. En nuestro caso, tras estudiar el tema, hemos considero que si tuvieramos que poner una denuncia, entorpeceríamos todo mucho más y se retrasaría más el Caso Negreira". "Hablo como abogado y conocedor del ámbito penal. La Liga no puede hacer nada porque ha prescrito y tendríamos que ir por acusación particular. Esto no quiero decir que el Barcelona ni Negreira sean culpables, pero si que se debe estudiar a fondo", señalaba en rueda de prensa.

"Hay indicios de irregularidades" También ha querido evidenciar la falta de transparencia con los pagos al que fuera miembro del CTA. "Yo desde luego creo que son unos pagos que no están claros. No sé si habrá afectado a los partidos, pero no me gusta y no me parece bien. Hay que investigarlo. La Liga no puede estar pasiva ante los hechos que están pasando y hay indicios de irregularidades", apuntaba con rotundidad. "En el ámbito penal es un delito de riesgo solo el mero hecho de intentarlo. Todo esto se tiene que aclarar. Las facturas, los conceptos, no es lógico en una competición como la nuestra".

"No he hablado con Laporta, Rosell o Bartomeu, son ellos los que deben aclarar todo" Asimismo, al presidente de la Liga también le han preguntado por su relación con las partes implicadas. "No he hablado con Laporta, Rosell o Bartomeu. Tienen mi teléfono, pero no creo que yo tenga que contactar con ellos. Tienen qe aclarar con la fiscalía todo lo que ha sucedido. La Liga estará atenta a todo lo que ocurra. Todo lo que hay encima de la mesa no nos gusta". "Llegaremos hasta el final y si el Barcelona ha sido estafado, pagará Negreira y si es al revés iremos a por los directivos. O Negreira por estafador o una parte o las dos, tampoco me extrañaría", bromeaba.

"Me han dicho en el Comité que no hubo presiones de Negreira" "Lo que se del CTA se lo he leído a Medina Cantalejo. He pedido explicaciones al Comité. Hemos hablado con él para saber si influyó Negreira y ellos han dicho que nunca tuvieron esa presión y que no intentó nada. Me han aclarado que no tuvieron presiones de Negreira". Tampoco ha querido rehuir las preguntas sobre Gavi y el problema con su ficha. "Gavi va a jugar igual estos meses. El problema era con la ficha del primer equipo o el filial. Cautelarmente está con la primera plantilla, pero vamos a oponernos a la medida cautelar. Se dictará una resolución después de oponernos y a ver que ocurre. Si prospera, Gavi seguiría jugando pero no con ficha del primer equipo", puntualizaba.

"La sanción podría haber sido el descenso o la expulsión de la Liga" "Sobre la sanción más justa. Si no hubiese prescrito se hubiese abierto un expediente al Barcelona disciplinario. No sé cual hubiese sido la sanción, pero puede ser desde un descenso a la expulsión de la liga, pero eso lo tiene que valorar terceros. Todo estó está haciendo mucho daño al fútbol español", decía "La fiscalía está investigando porque la agencia atributaria avisa. No es ninguna conspiración, pero el ruido mediático siempre lo lleva todo por un lado que no es cierto. La prensa ya se encarga de esto. No hay ninguna conspiración, son hechos objetivos. La fiscalía tenía que investigarlo".