Ida de cuartos de final de la Champions League: Martes 14 de febrero -París Saint-Germain – Bayern Múnich

-Milan - Tottenham Miércoles 15 de febrero -Brujas – Benfica

-Borussia Dortmund – Chelsea Martes 21 de febrero -Liverpool – Real Madrid

-Eintracht Frankfurt – Napoli Miércoles 22 de febrero -RB Leipzig – Manchester City

-Inter – Oporto

Este martes se reanuda la Champions League más de tres meses después de que finalizara la fase de grupos, el pasado 2 de noviembre. Ahora es el turno de los partidos de octavos de final, pero, al jugarse en semanas alternas todavía tocar esperar para ver al Real Madrid. El conjunto blanco no retomará esta competición hasta el próximo 21 de febrero, cuando juega con el Liverpool en Anfield.

Aún así, esta semana tenemos cuatro duelos importantes de octavos de final, entre los que destaca el París Saint-Germain vs. Bayern de Múnich.

Además, esta martes también se disputa el Milan vs. Tottenham, mientras que para el miércoles quedan el Brujas vs. Benfica y el Borussia Dortmund vs. Chelsea

¿Messi y Mbappé para jugar ante el Bayern? El duelo más atractivo de esta jornada de octavos es el que se disputa en el Parque de los Príncipes entre los líderes de la Ligue 1 y la Bundesliga. Sin embargo, y aunque en la competición doméstica los parisinos se mantengan líderes, el encuentro no llega en un buen momento para el PSG. Tras caer eliminados de la Copa de Francia (2-1) con el Olympique de Marsella, los de Galtier sufrieron un nuevo revés en liga al perder este sábado con el Mónaco (3-1). Por eso, el duelo ante el Bayern de Múnich se presenta como una oportunidad de terminar con esta 'minicrisis' de resultados y, de paso, dar un golpe sobre la mesa para demostrar que los parisinos pueden pelear por el título de Liga de Campeones. Christophe Galtier podrá contar para este partido con Leo Messi y Marco Verrati, ya recuperados, pero todas las miradas están puestas en Kylian Mbappé, que se lesionó en el muslo izquierdo el pasado 1 de febrero. Aunque en un principio el francés fue descartado para esta cita este lunes ha completado con normalidad el entrenamiento previo a recibir al Bayern. Ahora, la duda está si podrá jugar de inicio o Galtier lo utilizará de revulsivo para jugar algunos minutos al final. Son bajas seguras para el choque Mukiele y Renato Sanches

El Bayern, a tomar ventaja en París Tras clasificarse con autoridad sumando seis victorias en seis partidos en la fase de grupos, los alemanes del Bayern quieren seguir por ese camino en los octavos de final. Vienen de encadenar tres goleadas seguidas al Mainz (4-0), al Wolfsburg (4-2) y al Bochum (3-0) y esperan seguir así en competición europea, pese a la entidad del rival. Julian Nagelsmann no podrá contar para el choque con Sadio Mané y Manuel Neuer, lesionados justo antes y después del Mundial. Sin embargo, los germanos se han reforzado bien en el mercado de invierno y podrían debutar en Champions con el Bayern Sommer, Daley Blind y Joao Cancelo. El objetivo está claro. Sumar una victoria como visitante y así dejar encarrilado el pase para el encuentro de vuelta en el Allianz Arena. En el histórico de duelos entre ambos el PSG es el que gana ya que suma seis victorias frente a las cinco de los alemanes en las 11 ocasiones que se han enfrentado. Hasta ahora, en sus 11 duelos de Champions, nunca han empatado.