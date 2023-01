La ausencia de Vinícius Junior en la convocatoria del Real Madrid para su estreno en Copa del Rey, en casa del Cacereño, es el primer descanso de la temporada del brasileño tras participar en los 21 encuentros disputados en todas las competiciones por el club blanco, con apuesta por las rotaciones masivas de Carlo Ancelotti que deja en casa a ocho de sus titulares habituales.

Junto al lesionado Mariano Díaz, con un problema de tobillo, se quedan en Madrid el portero belga Thibaut Courtois y Dani Carvajal con leves molestias que les han impedido entrenar en los dos entrenamientos de 2023. Ambos estarán recuperados según apuntó 'Carletto' para el partido liguero del sábado ante el Villarreal.

El técnico italiano además descarta para la Copa del Rey a David Alaba, Ferland Mendy, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema y Vinícius, dando prioridad a LaLiga y pensando en lo que viene en un mes de enero cargado de partidos para su equipo, con la disputa de la Supercopa de España y el objetivo de reeditar el título.

Son novedades los canteranos Lucas Cañizares en la portería, los centrocampistas Nico Paz y Sergio Arribas más el delantero Álvaro Rodríguez.

El italiano confía en la continuidad de Kroos y no entra en la de Ceballos

El técnico italiano Carlo Ancelotti se mostró convencido de que el alemán Toni Kroos siga un año más en el Real Madrid, aceptando la propuesta de renovación que tiene sobre la mesa, y se mostró más distante en el caso de Dani Ceballos, al afirmar que "lo tiene que evaluar el jugador con el club".

"No tenemos ningún tipo de problema", afirmó en rueda de prensa. "No sé si los agentes hablan con el club pero los jugadores están enfocadosen lo que están haciendo. Está cambiando el estado de los futbolistas y los clubes en este tipo de situaciones. Cuando el jugador llega a final de su contrato no es tan preocupante como hace años, está cambiando. Algunos acaban sin problema. Si quieren quedarse se quedan o si se quieren ir, se van. Los clubes creo que no están tan preocupados por esto", reflexionó.

Apuntando a casos concretos por los que fue preguntado, 'Carletto' tuvo mensajes distintos para Kroos y Ceballos. "Creo que Kroos lo tiene bastante claro y lo va a tener muy claro el próximo mes. Como aficionado del fútbol es imposible pensar que va a parar de jugar. Ha dicho que quiere terminar su carrera en el Real Madrid, ojalá pueda continuar".

No fue tan contundente con Ceballos. "Como he dicho muchas veces no entro en este tema. Veo que el jugador está bien, enchufado, con ganas y motivación. Para mí es suficiente. El tema del contrato es personal. Lo tiene que evaluar el jugador con el club".