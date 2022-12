17:08

Argentina disputará su partido 58 en Mundiales. Récord total: 57 PJ: 23PG-15PE-19PP. La Albiceleste ganó 1 de sus últimos 7 duelos contra europeos en tiempo reglamentario: 2-0 vs. Polonia en el Grupo C de Catar 2022 (el resto: 0-0 vs. Países Bajos -victoria por penales-, 0-1 vs. Alemania -derrota en tiempo extra-, 1-1 vs. Islandia, 0-3 vs. Croacia, 3-4 vs. Francia y 2-2 vs. Países Bajos -victoria por penaltis-).