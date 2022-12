Argentina se jugará el pase a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 con el estadio de Lusail rendido a sus pies. No solo contarán con el incansable aliento de la legión de seguidores argentinos desplazados a Doha, sino que tendrán, un día más, el apoyo leal de la afición bangladesí. Esta noche, tres países vibrarán con el partido entre la albiceleste contra Países Bajos, y los neerlandeses serán la clara minoría.

"Es una cosa impresionante, muchas veces no lo entendemos, algunos son más fan que nosotros", explica a RTVE.es Miguel Carrasco, un hincha argentino sobre este peculiar fenómeno que va mucho más allá de la moda de aficionados 'fake' que estamos viviendo en este Mundial.

Este amor por la selección argentina se remonta al Mundial de 1986: "Aquel año, Maradona burló a los ingleses con el gol de la mano y el gol extraordinario que hizo, y ellos habían sido sometidos por los ingleses. Y entonces, como no tienen ninguna selección de nivel que les represente en el mundo, se agarraron a Argentina".

"Cuando estuvo Maradona allá, abrazó a la gente, se puso del lado de ellos, criticó a los ingleses, y eso creció el amor por los colores de Argentina", añade Carrasco, que incluso apunta a un inicio algo más legendario de este idilio: "Fue 50-60 años atrás, cuando un bangladesí se enamoró de una actriz argentina".

"Argentina es un gran amigo"

La comunidad bangladesí instalada en Catar representa la segunda mayor colonia extranjera por número de habitantes, solo por detrás de los 750.000 indios. En Catar viven 400.000 bangladesíes, con lo que ya superan en número a los propios cataríes, que rondan los 300.000. Tradicionalmente ligados al sector de la construcción y a la hostelería, son muchos los bangladesíes que están viviendo los partidos del Mundial con un fervor especial cuando juega Argentina.

“Me encantan Messi, Di María, Lautaro...“

Amdi Sobbut, trabajador del restaurante bangladesí Al-Fil, en Doha, nos responde con una sonrisa cuando le hablamos de Argentina: "Argentina es un gran amigo, me encantan sus jugadores: Messi, Di María, Lautaro Martínez..., y a la gente de Bangladés les gusta mucho su selección". "Inglaterra es un amigo más pequeño", nos dice con timidez al ser preguntado por el 'enemigo común' este bangladesí, que trabaja en el barrio de Al-Jaddeda, donde la población india y bangladesí es mayoritaria.

La fiebre bangladesí por Argentina ya la hemos visto en partidos anteriores en este Mundial, cuando las imágenes de las plazas de Daca, capital del país, bien podrían ser de cualquiera de Buenos Aires.

Un gesto que recibió el apoyo posterior de la propia federación argentina, calificando a los seguidores bangladesíes como "re locos".

¡Están re locos como nosotros! �� pic.twitter.com/D5zOvkAfqs“ — Selección Argentina ���� (@Argentina) December 1, 2022

"Tienen más de 150 millones de habitantes y 80 millones de fans. Es tal el fanatismo que cuando Argentina perdió con Arabia Saudí hubo un bangladesí que murió de un ataque al corazón. Nosotros, como argentinos, que somos de diferentes culturas y estamos a 17.000 kilómetros, no podemos llegar a entender eso, se me pone la piel de gallina y me siento orgulloso", concluye Carrasco.