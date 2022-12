Félix es uno de los cincuenta españoles que trabajan en el control de las entradas del Mundial de Qatar 2022. Trabaja viendo cada día a las diferentes aficiones presentes en Doha y nos confirma las sospechas: "Catar paga a 50 aficionados de cada país alojamientos y vuelos durante todo el Mundial para que vengan a estar".

Que los aficionados 'fake' eran una de las imágenes de este Mundial nos había quedado claro. Ahora sabemos que algunos de ellos reciben ayudas para mostrar 'sus' colores: "Si sumas, son unas 1.500 personas en una ciudad que, quieras o no, se notan, y hacen un poco el ambiente este mundialista que le falta a Catar".

"Faltan aficionados de verdad"

Félix, estudiante de periodismo, lamenta que en este torneo el ambiente no sea el habitual en este tipo de citas: "Viendo el partido de España contra Alemania, me encontraba muchas camisetas de España, pero de Albecete no eran. Había gente de Bangladesh, gente de India, gente incluso de Catar. Pero sí que falta un poco aficionados de verdad"

“Yo creo que el fútbol les importa bastante poco“

Además, nuestro protagonista explica que el interés por el fútbol en este país es escaso: "Yo creo que el fútbol les importa bastante poco. El partido inaugural, sin ir más lejos, a la media parte había muchos que se iban".