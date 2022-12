En cinco minutos, el sueño mundialista de España, que se había alzado a la mesa de los favoritos en el Mundial de Qatar, estuvo a punto de colapsar. En el minuto 51 del partido ante Japón, en el que se tenía que decidir el pase a octavos de final, una pérdida de Alejandro Balde en la salida de balón tras un pase arriesgado de Unai Simón, acabó con un pase que recogió el delantero Kaoru Mitoma y puso en bandeja para el remate de Ao Tanaka.

Japón se ponía por delante en el marcador (2-1) y líder del grupo E. La afición española estuvo en vilo durante unos eternos minutos hasta que los árbitros de la sala VAR determinaron que el balón antes del pase no había salido por la línea de fondo, como sí parecían indicar tanto en las repeticiones de la jugada que la realización ofrecía por televisión como las fotos posteriores de las agencias.

El VAR casi empleó más tiempo en decidir que el balón no había salido que lo que tardaron los nipones en dar la vuelta al marcador. Finalmente, el árbitro sudafricano Victor Gomes certificó la validez del gol y lo hizo ateniéndose a las imágenes del videoarbitraje. Como se ve en la última de las imágenes anteriores, la circunferencia del balón no ha rebasado por completo la línea, y, según el reglamento, no es fuera por ese motivo.

Aunque al final la selección española salvó la papeleta, se vivió una situación que entra en la antología de momentos desgraciados de España en los Mundiales.

Una escena que trajo a la memoria otra imagen de hace 20 años, el centro de Joaquín en los cuartos de final del Mundial de Corea y Japón en 2002. Aquel esférico servido por el extremo español a la cabeza de Fernando Morientes ante la República de Corea que nunca llegó a salir por la línea de fondo, pero que el colegiado Gamal al Ghandour anuló, invalidando el gol de España en la prórroga y condenándola a una tanda de penaltis que terminó perdiendo.

La diferencia es que ahora hay VAR, pero la revisión de las imágenes, a falta de una explicación oficial, dejaba gran desconcierto entre los espectadores, y a punto estuvo de mandar a España a casa, de no ser porque Alemania vino en su ayuda involuntaria y remontó el partido a Costa Rica. De hecho, los alemanes son los mayores perjudicados por esta decisión arbitral, y la derrota de España les ha dejado eliminados en la fase de grupos por segundo Mundial consecutivo

En Japón, obviamente, la lectura del día después es bien distinta. Este agónico gol suponía la clasificación, además como primeros, y la segunda remontada para los japoneses ante los rivales más fuertes del grupo, Alemania y España.

Además, se da la circunstancia de que Mitoma y el autor del gol, Tanaka, son amigos desde la infancia y fueron juntos a la escuela. Así que las imágenes de su celebración después del gol se han vuelto virales, desatando las comparaciones con los míticos personajes Oliver Atom y Tom Baker, de la serie animada "Campeones: Oliver y Benji" ("Captain Tsubasa", como es conocido, porque el personaje de Oliver Atom se llama en el original Tsubasa Ozora).

