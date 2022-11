"Neymar tiene el problema de haber nacido en Brasil, se le critica mucho". Lesionado y vilipendiado a partes iguales, la gran estrella de la 'canarinha' provoca sentimientos encontrados en una afición a la que le sobran referentes y confianza para ver a su selección convertirse en hexacampeona del mundo en Qatar 2022.

Evandro, aficionado brasileño desplazado a Doha, lamenta que "muchas personas en Brasil hablen mal" del díscolo '10' de la gran favorita al título mundial. "Para mí, Neymar es un gran jugador y tiene otro defecto, no nació con una gran generación. Neymar es un crack, pero estaba solo. Ahora tienes otros jugadores, pero en los dos Mundiales anteriores no los tenía. Ronaldo, el 'Fenómeno', tenía a Rivaldo y otros jugadores, pero Neymar estaba muy solo", explica.

“Neymar es fundamental, pero Brasil tiene otros jugadores tan buenos como él“

Ese amplio abanico de estrellas con el que Brasil se ha plantado en Catar mantiene confianza a la 'torcida' brasileña. "Neymar es una pieza fundamental, pero Brasil tiene otros jugadores tan buenos como él", apunta Rafael, un hincha que asegura a RTVE.es que la diferencia entre Neymar y otras estrellas mundiales, como Messi, es su comportamiento fuera de los campos: "Dentro de la cancha es un excelente jugador, pero fuera tiene una vida particular. Puede hacer lo que quiera, pero puede que para otras personas no sea un ejemplo". No obstante, Rafael es leal a su selección y dice que hay que "apoyar a Neymar".

Tras el revuelo surgido por la publicación de Raphina en sus redes de un texto en el que se aseguraba que Brasil no merecía a Neymar, porque mientras que en Argentina y Portugal tratan como dioses a Messi y a Cristiano, en Brasil se critica a su '10', parte de la afición cree que es una polémica estéril. "Es algo que para los brasileños no toca nada, creemos que Neymar es importante para el equipo, y hay una pelea de posiciones entre jugadores y comentaristas deportivos, pero más para dar una respuesta a la prensa, porque no hay este sentimiento como brasileños con Neymar. Hay que darle fuerza", asegura Claudio, un hincha brasileño.

"Tenemos buenos jugadores, como Vini Jr. y ya no tenemos esa dependencia de Neymar. Pero tiene calidad y es importante", apunta Claudio, en la misma línea que su compatriota Evandro, que recuerda que tienen a "Rodrigo, Fred, Bruno Guimaraes, Martinelli, Richarlison... mucha gente".