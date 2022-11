Llegar a un España-Alemania de un Mundial vestido con la indumentaria tradicional catarí y una montera es algo de lo que pocos pueden presumir. Es el caso de Javi y Juan, dos jóvenes españoles que, tras una inversión de cerca de 2.000 euros, han vivido una de las mayores experiencias deportivas del planeta en el Mundial de Qatar 2022.

Para lograrlo, eso sí, estos amigos, canario y valenciano, pero residentes en Barcelona, sufrieron la mayor dificultad que se le han presentado a muchos de los aficionados desplazados a este Mundial: el alojamiento. Con una oferta hotelera más que justa para el impresionante volumen de personas que ha recibido en estos días, 300 hoteles para 1,5 millones de visitantes, Catar se ha convertido en un laberinto sin salida para encontrar cama a precios asequibles.

Con las tarifas disparadas desde hace meses por la gigantesca demanda, muchos tuvieron que optar a las alternativas que dispuso el país arábigo. "Nosotros estamos en los barracones, que no están tan mal, pero más de cinco días no es recomendable", apuntaba Juan. "Nos han salido por más de 200 euros la noche", explica Javi. Un precio no precisamente barato para este tipo de alojamiento.

00.55 min Aficionados durmiendo en casetas de obra: la otra cara de la 'marea roja' en el Mundial de Qatar

No obstante, Javi y Juan, felices por la experiencia que están viviendo, han destacado que si bien el alojamiento ha sido "un desastre", el transporte está siendo "estupendo". "El metro funciona que es una barbaridad", señala Javi, mientras ambos resaltan el "buen ambiente" y la amabilidad de la gente.