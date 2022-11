19:21

Yeltsin Tejeda es otro futbolista costarricense que se marca como objetivo levantar el 18 de diciembre la copa de campeón. Estas han sido sus declaraciones a EFE al acabar el entrenamiento de Costa Rica: "No queremos venir sólo a competir. Ganar el Mundial es el objetivo que tenemos. Se pueden burlar. Pero si pensar así es de locos, me gusta estar loco. Si hay selecciones que se lo creen y lo dicen, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?"